Global Times: поставки истребителей F-16 на Украину противоречат интересам США

Соединенные Штаты и их союзники по НАТО не заинтересованы в оснащении украинской армии американскими истребителями F-16, сообщает Global Times.
В издании подчеркивается, что такой шаг приведет к резкой эскалации напряженности на Украине, чего на Западе очень боятся.
«Истребители обладают более сильными дальнобойными ударными возможностями. Если украинская армия будет оснащена таким оружием, это однозначно приведет к эскалации конфликта», — сказано в статье.
Кроме того, украинские военные могут применить западную боевую авиацию для ударов по территории РФ.
Ранее президент Польши Анджей Дуда заявлял, что Варшава на намерена передавать Киеву военные самолеты. Аналогичной позиции придерживаются власти США и Германии.