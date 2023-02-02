Самарский стрелок предстанет перед судом

После приезда охранников злоумышленник оказал им сопротивление и ранил одного из них, выстрелив тому в лицо. Затем преступник попытался уехать на авто, но врезался в дерево на обочине перед домом № 22а по улице Гастелло, где его задержали прибывшие на место ЧП полицейские.