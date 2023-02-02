Самарский стрелок предстанет перед судом

Суд в Самаре разберет дело 28-летнего местного жителя, устроившего 1 сентября прошлого года стрельбу из травматического пистолета на заправке по улице Гастелло, возле дома № 22а. Расследование уголовного дела окончено. Об этом сообщили в УМВД.
Как пишет информационный портал sovainfo.ru, согласно информации правоохранителей, нетрезвый мужчина подъехал на машине к заправочной станции и произвел несколько выстрелов из травматического оружия в сторону прохожих. Работники заправки вызвали охрану, а стрелок стал грозить заправщикам смертью.
После приезда охранников злоумышленник оказал им сопротивление и ранил одного из них, выстрелив тому в лицо. Затем преступник попытался уехать на авто, но врезался в дерево на обочине перед домом № 22а по улице Гастелло, где его задержали прибывшие на место ЧП полицейские.
Оказалось, что молодой человек имеет несколько судимостей и не имеет разрешения на ношение оружия. В настоящее время фигуранту предъявили обвинение, а уголовное дело отправили на рассмотрение в суд.