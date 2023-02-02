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Пленный боец ВСУ назвал наркоманию распространенным недугом среди украинских солдат

Армия
Пленный боец ВСУ назвал наркоманию распространенным недугом среди украинских солдат

Наркотическая зависимость является весьма распространенным недугом среди украинских солдат, заявил пленный боец ВСУ Петр Панайотов.

Мужчина рассказал, что пошел служить в армию, чтобы избежать тюремного заключения. Он признался, что воровал и продавал асфальт, чтобы покупать наркотики. По его словам, в учебном центре новобранцами никто не занимался.

«Там подготовки никакой не было толком, ходили и ничем не занимались. Там я тоже употреблял наркотики», — сообщил он.

Пленный добавил, что в некоторых подразделениях украинской армии употребление наркотиков имело массовый характер, однако командиры закрывали на это глаза за взятку.
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