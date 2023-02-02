Пленный боец ВСУ назвал наркоманию распространенным недугом среди украинских солдат

Наркотическая зависимость является весьма распространенным недугом среди украинских солдат, заявил пленный боец ВСУ Петр Панайотов.
Мужчина рассказал, что пошел служить в армию, чтобы избежать тюремного заключения. Он признался, что воровал и продавал асфальт, чтобы покупать наркотики. По его словам, в учебном центре новобранцами никто не занимался.
«Там подготовки никакой не было толком, ходили и ничем не занимались. Там я тоже употреблял наркотики», — сообщил он.
Пленный добавил, что в некоторых подразделениях украинской армии употребление наркотиков имело массовый характер, однако командиры закрывали на это глаза за взятку.