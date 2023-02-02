Депутаты парламента Грузии предложили ограничить срок пребывания граждан России в стране

Депутаты оппозиционной партии «За Грузию» внесли в парламент законопроект, направленный на сокращение срока пребывания россиян в стране. Отмечается, что документ уже прошел процедуру регистрации.
Авторы инициативы предлагают ограничить срок безвизового пребывания граждан России на территории Грузии, а также оставить в силу ограничения по авиаперелетам между двумя государствами. По мнению членов грузинской оппозиции, снятие ограничения вредит безопасности республики, передает ТАСС.
Согласно грузинскому законодательству, россиянам не требуется виза для посещения страны. Они могут находиться на территории Грузии в течение одного года без получения каких-либо документов. При этом для продления срока пребывания достаточно покинуть территорию страны и вновь въехать.