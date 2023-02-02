Блогер Настя Ивлеева рассказала о самой сложной сцене в драме «Монастырь»

Российская телеведущая, блогер и актриса Настя Ивлеева удивила поклонников убедительной игрой в многосерийной драме «Монастырь». Как выяснилось, на съемках сериала у звезды возникла связь с ее героиней.
Эта связь, по словам Ивлеевой, по мере продолжения работ лишь усиливалась, из-за чего она стремилась каждый эпизод со своим участием сделать особенным.
«Хотя момент, когда я узнаю о смерти Пантелеймоны, выделю особенно», — рассказала она в социальных сетях.
Ранее Ивлеева заинтриговала поклонников провокационным снимком с «любимым человеком». Примечательно, что на этом фото она предстала перед ними без лифа.