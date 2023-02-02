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Блогер Настя Ивлеева рассказала о самой сложной сцене в драме «Монастырь»

Общество
Блогер Настя Ивлеева рассказала о самой сложной сцене в драме «Монастырь»

Российская телеведущая, блогер и актриса Настя Ивлеева удивила поклонников убедительной игрой в многосерийной драме «Монастырь». Как выяснилось, на съемках сериала у звезды возникла связь с ее героиней.

Эта связь, по словам Ивлеевой, по мере продолжения работ лишь усиливалась, из-за чего она стремилась каждый эпизод со своим участием сделать особенным.

«Хотя момент, когда я узнаю о смерти Пантелеймоны, выделю особенно», — рассказала она в социальных сетях.

Ранее Ивлеева заинтриговала поклонников провокационным снимком с «любимым человеком». Примечательно, что на этом фото она предстала перед ними без лифа.
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