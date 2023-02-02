Биологический этап рекультивации начался на полигоне ТКО «Парфеново» в Подмосковье

На полигоне твердых коммунальных отходов «Парфеново» в Сергиево-Посадском городском округе приступили к биологическому этапу рекультивации. Его задача — снизить негативное влияние на окружающую среду.
Во время предыдущего, технического этапа специалисты сформировали тело полигона, уложили плодородный слой почвы, сформировали защитный экран, подпорную стену. Также были оборудованы системы сбора и утилизации свалочного газа и фильтрата, сообщает сетевое издание «ТВР24».
Полигон обустраивался и заполнялся в то время, когда не было деления на фракции. Сейчас фильтрат со всего тела полигона стекает в резервуар, а затем вывозится. Ни одна капля фильтрата на землю полигона и за его территорию не попадет.