Реверанс для граждан США и тайная выгода: почему контроль поставок оружия Киеву будет мнимым

Власти США осознают, что не могут контролировать дальнейшую судьбу вооружений и техники, поставляемых на Украину в качестве военной помощи. Поэтому заявления республиканцев о неких «отчетах», которые должен предоставить Киев — не более чем политический реверанс перед рядовыми американцами, которые задаются вопросом: на что тратятся бюджетные деньги.
Такую точку зрения в беседе с корреспондентом ФАН высказал член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько.
Высокопоставленные чиновники Пентагона, Госдепартамента и агентства по международному развитию по итогам визита на Украину предупредили Киев о том, что он должен будет отчитаться за всю помощь, предоставляемую американцами. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на газету The Washington Post.
По мнению Безпалько, эти заявления являются следствием усиления республиканцев в Конгрессе США. По факту, отчеты — это максимум, что позволить себе представители «слонов». Заблокировать сами поставки оружия на Украину им не позволят. К тому же подобный бумажный контроль уж точно не покажет реальной картины, уверен политик.
«Никаких, особенных рисков для Украины эти предупреждения не несут. Данные заявления — это скорее следствие усиления республиканцев в Конгрессе. Максимум, который себе могут позволить республиканцы в отношениях с демократами, это не заблокировать помощь Украине, а просто потребовать отчета за все поставляемое вооружение и финансовую помощь», — пояснил он.
При этом собеседник ФАН подчеркнул, что проверить в воюющей стране расход топлива, боеприпасов или даже самих вооружений практически невозможно. Поэтому, скорей всего, в документах будет просто значиться какое-то условное количество боеприпасов и техники, утраченной в бою. Хотя в реальности все это добро может быть просто перепроданным в третьи страны, предположил Безпалько.
«С моей точки зрения, все это носит более формальный характер и является неким, скажем, реверансом в сторону республиканских избирателей. Известно, что они не жаждут поддерживать Украину, а хотят, чтобы все средства направлялись на купирование внутренних проблем американского общества», — прокомментировал политик.
Но есть и вторая причина, по которой уже сейчас можно предположить, что отчеты Киева будут липовыми. Самому Вашингтону не выгодно, чтобы вскрылась истинная информация о судьбе поставляемого на Украину оружия. По словам Безпалько, эта страна является перевалочным хабом для отправки американских вооружений террористическим организациям. И в случае вскрытия этих фактов, американцы всегда могут свалить вину на коррумпированность киевского режима.
«В реальности через Украину американцы снабжали оружием ряд террористических группировок, поскольку по понятным причинам не могли делать это напрямую. По крайней мере у меня есть такая информация. Это ведь очень удобно — если вскроется цепочка поставок, всегда можно сказать, что в этом виноваты коррумпированные украинские чиновники, а мы здесь не при чем. Поэтому преувеличивать значение этих заявлений не стоит. Нам от этого легче не будет, особенно на фоне решения о передаче танков Leopard, пусть отложенного решения о передаче танков Abrams и возможных поставок истребителей F-16», — резюмировал собеседник ФАН.
Пока же вопрос передачи истребителей украинской армии в Евросоюзе не обсуждается. Об этом заявил председатель Европарламента Жозеп Боррель, обрушив надежды президента Украины Владимира Зеленского на поставки ВСУ боевой авиации. Причина отказа — разногласия по этому вопросу среди лидеров стран, входящих в блок НАТО.