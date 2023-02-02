Реверанс для граждан США и тайная выгода: почему контроль поставок оружия Киеву будет мнимым

Но есть и вторая причина, по которой уже сейчас можно предположить, что отчеты Киева будут липовыми. Самому Вашингтону не выгодно, чтобы вскрылась истинная информация о судьбе поставляемого на Украину оружия. По словам Безпалько, эта страна является перевалочным хабом для отправки американских вооружений террористическим организациям. И в случае вскрытия этих фактов, американцы всегда могут свалить вину на коррумпированность киевского режима.