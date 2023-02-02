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Сосулька упала на голову 20-летней петербурженке во время прогулки по проспекту Науки

Происшествия
Сосулька упала на голову 20-летней петербурженке во время прогулки по проспекту Науки

Девушка получила травму головы из-за падения сосульки с крыши дома на проспекте Науки в Петербурге. Инцидент произошел утром 1 февраля.

За медицинской помощью 20-летняя пострадавшая обратилась только поздним вечером — врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушиб теменной области.

Ситуация с уборкой снега и наледи в Петербурге остается тревожной вторую зиму подряд. Горожане регулярно призывают администрацию губернатора Александра Беглова навести порядок в коммунальной сфере, но чиновники ограничиваются лишь обещаниями. Безразличие Смольного ставит под угрозу жизни петербуржцев, которые ежедневно передвигаются по обледеневшим дорогам и тротуарам. Особую тревогу вызывают огромные сосульки, свисающие с крыш домов.
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