Сосулька упала на голову 20-летней петербурженке во время прогулки по проспекту Науки

Ситуация с уборкой снега и наледи в Петербурге остается тревожной вторую зиму подряд. Горожане регулярно призывают администрацию губернатора Александра Беглова навести порядок в коммунальной сфере, но чиновники ограничиваются лишь обещаниями. Безразличие Смольного ставит под угрозу жизни петербуржцев, которые ежедневно передвигаются по обледеневшим дорогам и тротуарам. Особую тревогу вызывают огромные сосульки, свисающие с крыш домов.