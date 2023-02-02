Фирма на бумаге: СМИ сообщили новые детали дела против главы ЦБ Ливана

Риад Саламе уже несколько лет находится под следствием сразу в шести европейских государствах. В позапрошлом году дело против него параллельно открыли и ливанские судебные органы. Экс-главу Центробанка обвиняют в отмывании более 330 млн долларов, причем тот факт, что формально «комиссионные» выплачивались не BDL, а его клиентами, не считают серьезным аргументом в защиту чиновника: без вмешательства подставной компании деньги попали бы в казну, где им и место. Сам же Риад утверждает, что все его богатство добыто за счет инвестиций, которые он вложил еще до вступления в указанную должность.