Фирма на бумаге: СМИ сообщили новые детали дела против главы ЦБ Ливана

Риада Саламе обвиняют в незаконных финансовых махинациях, принесших ему свыше 300 млн долларов.
Компания Forry Associates Ltd, созданная, по версии следователей, для отмывания средств главой Центробанка Ливана (BDL) Риадом Саламе и оформленная на его брата Раджу, существовала лишь на бумаге. Об этом сообщает издание The National, опубликовавшее новые подробности коррупционного скандала.
Невидимая фирма
Итоги обыска в бейрутском офисе компании показали, что у Forry Associates не было ни лицензии, ни сотрудников, ни собственной формы документации. Не имелось даже стационарной телефонной линии.
В договорах, заключенных между BDL и клиентами, не указывалось, что «комиссионные» от сделки пойдут именно в Forry. Раджа Саламе во время допроса объявил, что подобные детали должен объяснять сам Центробанк, но и в нем переводы на подставную компанию не попали под внутренний учет: ни один орган не контролировал этот процесс.
Деньги, накапливавшиеся на специальном счете в BDL, по запросу Риада Саламе перенаправлялись на счет Forry в швейцарском филиале Hongkong and Shanghai Banking (HSBC), а отвечал за отправку денег директор Департамента международных операций ливанского Центробанка. И все это, как следует из представленных выше сведений, официально не закреплено.
В самой Forry также царил полный бардак в документации: отсутствовали данные об отчислениях зарплаты сотрудникам, аренде или о каких-либо иных расчетах. Все зарегистрированные транзакции были связаны лишь с братьями Саламе или их офшорными компаниями.
Концы в воду
Как следует из материала, сейчас единственными людьми, которые могут подтвердить хотя бы факт существования указанной фирмы, являются сами братья Саламе. Официально Forry Associates связана с ЦБ Ливана двумя разными контрактами, и один из них был подписан представителем компании, неким Кевином Уолтером. Однако все поиски данной личности зашли в тупик: Уолтер не фигурирует ни в одном из банковских документов. Раджа Саламе заявил, что эта персона якобы проживала в Европе, но он не смог назвать даже страну.
Кроме того, когда HSBC, с которым Forry Associates также взаимодействовала, запросил в рамках следствия копию контракта, то подпись в документе принадлежала Радже. Он является собственником, а не одним из директоров компании, что делало указанный договор лишь «пустышкой».
Не смогли братья Саламе объяснить и то, какие задачи Forry Associates выполняла для Центробанка Ливана за положенные ей 0,38% от стоимости сделок BDL с кредиторами. Официально фирма обязана была искать инвесторов. Только найти хоть какие-то списки клиентов, обнаруженных подставной компанией, не удалось. Раджа во время расследования заявил, что занимался лишь «логистическими» вопросами, а роль посредника выполнял бывший банкир Абдо Джеффи. Несмотря на то, что и его имя не фигурировало ни в одном из представленных следствию документов, Джеффи якобы был единственным человеком, который мог подтвердить существование Forry Associates. Однако он скончался в 2016 году.
Сама же фирма прекратила деятельность в 2015-м, когда HSBC, заподозрив неладное, отказался обрабатывать переводы на несколько миллионов долларов в Forry. Все это совпало по времени с ростом активности BDL, который тогда выполнял крупные инжиниринговые сделки. Однако Раджа Саламе подчеркнул, что закрытие Forry не имело ничего общего с ограничениями HSBC и было связано с «падением темпов работ в 2015 году».
Риад Саламе уже несколько лет находится под следствием сразу в шести европейских государствах. В позапрошлом году дело против него параллельно открыли и ливанские судебные органы. Экс-главу Центробанка обвиняют в отмывании более 330 млн долларов, причем тот факт, что формально «комиссионные» выплачивались не BDL, а его клиентами, не считают серьезным аргументом в защиту чиновника: без вмешательства подставной компании деньги попали бы в казну, где им и место. Сам же Риад утверждает, что все его богатство добыто за счет инвестиций, которые он вложил еще до вступления в указанную должность.