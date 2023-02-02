Астраханец предстанет перед судом за хранение взрывчатых веществ

Как пояснили в ведомстве, задержанный по подозрению в хранении у себя дома взрывчатые вещества 34-летний житель Наримановского района, ранее уже привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством, браконьерство и за оскорбление представителя власти, сообщает Астрахань.Ру.