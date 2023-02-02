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Астраханец предстанет перед судом за хранение взрывчатых веществ

Общество
Астраханец предстанет перед судом за хранение взрывчатых веществ

Сотрудники УМВД России по Астраханской области задержали опасного рецидивиста.

Как пояснили в ведомстве, задержанный по подозрению в хранении у себя дома взрывчатые вещества 34-летний житель Наримановского района, ранее уже привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством, браконьерство и за оскорбление представителя власти, сообщает Астрахань.Ру.

При обыске у него дома были обнаружены запасы пороха общей массой 373,3 грамма. Он хранил его в металлическом сейфе в спальне. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение взрывчатых веществ». Суд может приговорить нарушителя к восьми годам лишения свободы.
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