Астраханец предстанет перед судом за хранение взрывчатых веществ

Сотрудники УМВД России по Астраханской области задержали опасного рецидивиста.
Как пояснили в ведомстве, задержанный по подозрению в хранении у себя дома взрывчатые вещества 34-летний житель Наримановского района, ранее уже привлекался к уголовной ответственности за угрозу убийством, браконьерство и за оскорбление представителя власти, сообщает Астрахань.Ру.
При обыске у него дома были обнаружены запасы пороха общей массой 373,3 грамма. Он хранил его в металлическом сейфе в спальне. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное хранение взрывчатых веществ». Суд может приговорить нарушителя к восьми годам лишения свободы.