Еврокомиссия предложила Украине принять участие в системе совместных закупок газа ЕС

Европейская комиссия предложила Киеву принять участие в системе совместных закупок газа Евросоюза. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
Еврокомиссия приглашает Украину в энергетическую платформу для совместных закупок голубого топлива, сказала она на пресс-конференции во время визита в Киев, которая транслировалась на портале ЕК.
Министры энергетики стран ЕС осенью 2022 года условились устранить российский газ из контрактов на совместные закупки, чей объем в 2023 году должен составить по меньшей мере 15% от объема газохранилищ стран-членов сообщества, или 13,5 млрд кубометров.