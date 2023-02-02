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Еврокомиссия предложила Украине принять участие в системе совместных закупок газа ЕС

Экономика
Еврокомиссия предложила Украине принять участие в системе совместных закупок газа ЕС

Европейская комиссия предложила Киеву принять участие в системе совместных закупок газа Евросоюза. Об этом сообщила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

Еврокомиссия приглашает Украину в энергетическую платформу для совместных закупок голубого топлива, сказала она на пресс-конференции во время визита в Киев, которая транслировалась на портале ЕК.

Министры энергетики стран ЕС осенью 2022 года условились устранить российский газ из контрактов на совместные закупки, чей объем в 2023 году должен составить по меньшей мере 15% от объема газохранилищ стран-членов сообщества, или 13,5 млрд кубометров.
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