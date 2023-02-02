Шоу «Блогер чат» стартует 9 февраля в эфире телеканала RU.TV

Интерактивный проект стартует 9 февраля в эфире телеканала RU.TV. Гостями шоу выступят топовые блогеры, которые поделятся секретами успеха и пообщаются со зрителями в прямом эфире. Ведущие, в свою очередь, устроят увлекательные челленджи и квесты, а также разыграют подарки. Как сообщает пресс-служба «Русской Медиагруппы», «Блогер чат» будет выходить в эфир каждый четверг.