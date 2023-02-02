Шоу «Блогер чат» стартует 9 февраля в эфире телеканала RU.TV

Новое интерактивное шоу «Блогер чат» о секретах успеха в Сети покажут в эфире телеканала RU.TV. Премьера передачи состоится 9 февраля.
Блоги стали неотъемлемой частью современной жизни. 80% жителей страны интересуются, как начать вести свой блог и зарабатывать на этом. Однако, чтобы захватить аудиторию, нужно найти интересную и необычную нишу. О секретах монетизации и правилах ведения блога расскажут в эфире нового шоу «Блогер чат».
Интерактивный проект стартует 9 февраля в эфире телеканала RU.TV. Гостями шоу выступят топовые блогеры, которые поделятся секретами успеха и пообщаются со зрителями в прямом эфире. Ведущие, в свою очередь, устроят увлекательные челленджи и квесты, а также разыграют подарки. Как сообщает пресс-служба «Русской Медиагруппы», «Блогер чат» будет выходить в эфир каждый четверг.