Жители Литвы перестали ездить на заработки в Европу из-за резкого роста цен

Эксперты отмечают, что литовцы отказываются уезжать на заработки в Европу, несмотря на рост цен на продукты питания в самой Литве. Это обусловлено тем, что страны Евросоюза начали предлагать более низкие зарплаты, не способные покрыть все затраты. Кроме того, в Европе наблюдается значительное подорожание продуктов, топлива и услуг по аренде помещений для ночлега.