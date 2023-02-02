Жители Литвы перестали ездить на заработки в Европу из-за резкого роста цен

Литовские рабочие больше не ездят на заработки в другие страны Европейского союза из-за резкого роста цен, возникшего на фоне энергетического кризиса. Об этом сообщают местные СМИ.
Эксперты отмечают, что литовцы отказываются уезжать на заработки в Европу, несмотря на рост цен на продукты питания в самой Литве. Это обусловлено тем, что страны Евросоюза начали предлагать более низкие зарплаты, не способные покрыть все затраты. Кроме того, в Европе наблюдается значительное подорожание продуктов, топлива и услуг по аренде помещений для ночлега.
Согласно прогнозам аналитиков издания Financial Times, в дальнейшем экономику стран ЕС ожидает более глубокий спад. Этому поспособствует высокий уровень инфляции и недостаток энергетических ресурсов.