События в Донбассе на 15:00 2 февраля: братские могилы ВСУ в ЛНР, удары по украинским позициям в Краматорске

Кроме того, Марочко сообщил, что военнослужащие ВСУ стихийно хоронят сослуживцев на Купянском направлении, чтобы скрыть реальные потери. Захоронения располагаются между населенными пунктами Новоселовское и Куземовка, под «братские могилы» используются воронки от прилетов крупнокалиберной артиллерии. Подполковник в отставке отметил, что насчитано уже не менее 5 таких захоронений, в каждом из которых ориентировочно по 10 тел.