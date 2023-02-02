События в Донбассе на 15:00 2 февраля: братские могилы ВСУ в ЛНР, удары по украинским позициям в Краматорске

Международная редакция Федерального агентства новостей сообщает о ситуации, сложившейся в Донбассе к этому часу.
ДНР
С начала суток украинские формирования открывали огонь по Донецку, а также населенным пунктам Горловка, Яковлевка, Минеральное и Ясиноватая. В Ясиноватой зафиксированы повреждения жилой застройки и газопровода.
Министерство обороны России в ежедневном брифинге сообщило, что в течение суток были поражены подразделения и места скопления техники ВСУ на Донецком и Южно-Донецком направлениях в районах Первомайского, Васюковки и Угледара.
Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией в районе Краматорска уничтожены пусковые установки М-142 HIMARS и М-270 MLRS производства США. Также в районах Малиновки и Авдеевки нанесены удары по 3 складам ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ.
Власти Ясиноватой планируют установить мемориал в честь земляков, погибших в боях за Донбасс. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Шевченко.
ЛНР
Министерство обороны России в ходе брифинга сообщило о поражении подразделений ВСУ в районе Новоселовского на Купянском направлении.
Также нанесены удары по скоплениям живой силы и техники противника в районе Кармазиновки и Серебрянского лесничества на Лиманском направлении. ВСУ потеряли здесь свыше 100 военнослужащих, 6 боевых бронемашин и гаубицу Д-30.
Средствами ПВО уничтожены украинские беспилотники ВСУ в районах Голиково и Кременной.
Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщил, что командование ВСУ перебрасывает резервы в Сватовский район, чтобы восполнить потери на данном направлении. Зафиксированы факты переброски личного состава, вооружения и техники противника в район Стельмаховки, при этом общая численность группировки украинских войск на этом участке не изменилась.
Кроме того, Марочко сообщил, что военнослужащие ВСУ стихийно хоронят сослуживцев на Купянском направлении, чтобы скрыть реальные потери. Захоронения располагаются между населенными пунктами Новоселовское и Куземовка, под «братские могилы» используются воронки от прилетов крупнокалиберной артиллерии. Подполковник в отставке отметил, что насчитано уже не менее 5 таких захоронений, в каждом из которых ориентировочно по 10 тел.