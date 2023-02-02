МО РФ сообщило о ликвидации более 120 солдат ВСУ на Купянском и Красно-Лиманском направлениях

Потери украинских войск на Купянском и Красно-Лиманском направлениях составили более 120 человек личного состава. Эту информацию приводит Минобороны РФ.
Сообщается, что бойцы Западного военного округа нанесли сокрушительный удар по подразделению 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоселовское в ЛНР. В результате было уничтожено свыше 25 солдат ВСУ, боевая бронированная машина и два автомобиля.
Помимо этого, российская армия нанесла огневое поражение трем украинским реактивным системам залпового огня «Град» в районе Волчанска Харьковской области. На Красно-Лиманском направлении подразделения 95-й десантно-штурмовой бригады лишились свыше 100 военных, шести боевых бронированных машин и гаубицы Д-30.