МО РФ сообщило о ликвидации более 120 солдат ВСУ на Купянском и Красно-Лиманском направлениях

Сообщается, что бойцы Западного военного округа нанесли сокрушительный удар по подразделению 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоселовское в ЛНР. В результате было уничтожено свыше 25 солдат ВСУ, боевая бронированная машина и два автомобиля.