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МО РФ сообщило о ликвидации более 120 солдат ВСУ на Купянском и Красно-Лиманском направлениях

Армия
МО РФ сообщило о ликвидации более 120 солдат ВСУ на Купянском и Красно-Лиманском направлениях

Потери украинских войск на Купянском и Красно-Лиманском направлениях составили более 120 человек личного состава. Эту информацию приводит Минобороны РФ.

Сообщается, что бойцы Западного военного округа нанесли сокрушительный удар по подразделению 92-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Новоселовское в ЛНР. В результате было уничтожено свыше 25 солдат ВСУ, боевая бронированная машина и два автомобиля.

Помимо этого, российская армия нанесла огневое поражение трем украинским реактивным системам залпового огня «Град» в районе Волчанска Харьковской области. На Красно-Лиманском направлении подразделения 95-й десантно-штурмовой бригады лишились свыше 100 военных, шести боевых бронированных машин и гаубицы Д-30.
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