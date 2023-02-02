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AFP: Евросоюз сформирует новый пакет антироссийских санкций к 24 февраля

Политика
AFP: Евросоюз сформирует новый пакет антироссийских санкций к 24 февраля

Государства Европейского союза определятся с новым списком антироссийский экономических ограничений к 24 февраля. Об этом сообщили в информагентстве AFP.

По данным журналистов, такой анонс в четверг сделала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. В издании напомнили, что сейчас политик находится в Киеве, где уже завтра пройдет международный саммит.

Напомним, что 24 февраля 2022 года Россия начала спецоперацию на территории Украины. В рамках СВО производится планомерное освобождение соседнего государства от националистов.
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