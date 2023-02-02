AFP: Евросоюз сформирует новый пакет антироссийских санкций к 24 февраля

Государства Европейского союза определятся с новым списком антироссийский экономических ограничений к 24 февраля. Об этом сообщили в информагентстве AFP.
По данным журналистов, такой анонс в четверг сделала глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. В издании напомнили, что сейчас политик находится в Киеве, где уже завтра пройдет международный саммит.
Напомним, что 24 февраля 2022 года Россия начала спецоперацию на территории Украины. В рамках СВО производится планомерное освобождение соседнего государства от националистов.