Журналистка Алена Жигалова подарила блогеру Наташе Гасанхановой портрет Путина

Российский блогер Наташа Гасанханова 22 ноября отметила свое 28-летие. С праздником ее поздравила в том числе журналистка Алена Жигалова. Ведущая YouTube-шоу «Алена, блин!» рассказала, что преподнесла ей в качестве подарка.
По словам Гасанхановой, она не стесняется открыто выражать свою патриотическую позицию. Жигалова была прекрасно осведомлена о таких взглядах коллеги, и поэтому преподнесла ей в качестве подарка на день рождения потрет президента России Владимира Путина.
«Подарила на день рождения портрет Путина, потому что Наташа очень любит Путина и любимый ее YouTube-канал — какой? — «Отряд Путина»», — сказала Жигалова.
Другой темой выпуска стало отношение Гасанхановой к уехавшей из России народной артистке СССР Алле Пугачевой. Блогер призналась, что считает ее иконой.