Журналистка Алена Жигалова подарила блогеру Наташе Гасанхановой портрет Путина

По словам Гасанхановой, она не стесняется открыто выражать свою патриотическую позицию. Жигалова была прекрасно осведомлена о таких взглядах коллеги, и поэтому преподнесла ей в качестве подарка на день рождения потрет президента России Владимира Путина.