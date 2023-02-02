Автоэксперты назвали марки самых угоняемых машин в России по итогам 2022 года

Самыми угоняемыми автомобилями в России в 2022 году стали корейские Hyundai Tucson и Kia Sorento. Об этом сообщили РИА Новости эксперты страховой фирмы «Согласие».
Частота угонов Hyundai Tucson составила 0,43%, Mitsubishi Outlander — 0,17%, а Kia Sorento — 0,14%. Затем в рейтинге разместились Hyundai Creta (0,09%), Honda CR-V (0,07%), Renault Sandero (0,08%) и Kia Ceed (0,06%).
Также эксперты выявили, что больше всего за минувший год было украдено черных (28%), белых (27%) и серых (19%) машин.
Частота угонов рассчитывается как количество похищений в 2022 году у страхователей по автокаско с определенной моделью, поделенное на число полисов автокаско на эту же модель, оформленных в этом году.
В Петербурге с 1 февраля 2023 года началась борьба с закрытыми номерами на автомобилях в зоне платной парковки. Этим занимаются инспекторы, передает телеканал «Санкт-Петербург».