Посол Любинский: Австрия не предъявила конкретных обвинений высылаемым дипломатам РФ

Австрийское руководство не дало каких-то вразумительных объяснений по поводу депортации сотрудников российских посольств. Такой информацией поделился глава дипломатической миссии Москвы в Вене Дмитрий Любинский.
Посол подчеркнул, что Вена не предъявила каких-то конкретных обвинений, когда признала российских дипломатов персонами нон грата, а ограничилась лишь бездоказательными заявлениями. Об этом Любинский сообщил в эфире «России 24».
«Никаких конкретных претензий к нашим дипломатам не выдвинуто, кроме голословных утверждений из невнятных ссылок на мнение специальных служб», — отметил он.
Напомним, что ранее Вена объявила четырех российских дипломатов «нежелательными лицами». МИД России пообещал принять ответные меры на недружественные шаги Австрии.