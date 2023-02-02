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Посол Любинский: Австрия не предъявила конкретных обвинений высылаемым дипломатам РФ

Политика
Посол Любинский: Австрия не предъявила конкретных обвинений высылаемым дипломатам РФ

Австрийское руководство не дало каких-то вразумительных объяснений по поводу депортации сотрудников российских посольств. Такой информацией поделился глава дипломатической миссии Москвы в Вене Дмитрий Любинский.

Посол подчеркнул, что Вена не предъявила каких-то конкретных обвинений, когда признала российских дипломатов персонами нон грата, а ограничилась лишь бездоказательными заявлениями. Об этом Любинский сообщил в эфире «России 24».

«Никаких конкретных претензий к нашим дипломатам не выдвинуто, кроме голословных утверждений из невнятных ссылок на мнение специальных служб», — отметил он.

Напомним, что ранее Вена объявила четырех российских дипломатов «нежелательными лицами». МИД России пообещал принять ответные меры на недружественные шаги Австрии.
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