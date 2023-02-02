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Минобороны: ВС РФ за сутки уничтожили два склада с боеприпасами украинских националистов

Армия
Минобороны: ВС РФ за сутки уничтожили два склада с боеприпасами украинских националистов

Подразделения Вооруженных сил России за минувшие сутки уничтожили два склада с боеприпасами украинских войск в зоне проведения спецоперации.

Как сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ, объекты располагались в Херсонской области.

«На Херсонском направлении в результате огня артиллерии в районах города Херсон и населенного пункта Змиевка Херсонской области уничтожены два склада боеприпасов ВСУ», — сказано в отчете.

Ранее в министерстве сообщали о ликвидации 78 артиллерийских подразделений ВСУ за сутки.
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