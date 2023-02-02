Кузбассовца осудили на 12,5 года колонии за интимную переписку более чем с 60 детьми

Житель Кузбасса предстал перед судом за интимную переписку более чем с 60 детьми. Мужчину приговорили к 12 годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщает пресс-служба СК РФ по Кемеровской области.
По данным следствия, злоумышленник представлялся несовершеннолетним фотографом и агентом модельной школы. Вступив в переписку, кузбассовец отправлял детям материалы порнографического характера и просил их прислать в ответ свои обнаженные фото и видео.
Уроженец Новокузнецка совершал противоправные действия с июня 2014 по декабрь 2017 года. Его виртуальными собеседниками были дети от шести до 12 лет и подростки 12-15 лет. Отмечается, что мальчикам извращенец писал с фейковой страницы девочки-сверстницы.
Суд признал потерпевшими 61 несовершеннолетнего из разных регионов страны. Всего 37-летнему гражданину вменили совершение 34 преступлений по разным статьям Уголовного кодекса РФ.