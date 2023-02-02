Кузбассовца осудили на 12,5 года колонии за интимную переписку более чем с 60 детьми

Уроженец Новокузнецка совершал противоправные действия с июня 2014 по декабрь 2017 года. Его виртуальными собеседниками были дети от шести до 12 лет и подростки 12-15 лет. Отмечается, что мальчикам извращенец писал с фейковой страницы девочки-сверстницы.