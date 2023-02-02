Приглашавшего детей «на сладости» омича осудят за совращение шести несовершеннолетних

Житель Омска, приглашавший детей к себе домой «на сладости», предстанет перед судом за совращение шести несовершеннолетних. Всего мужчине вменили совершение десяти преступлений сексуального характера, сообщает региональная прокуратура.
В руках правоохранителей оказался 59-летний омич. По данным следствия, с июня 2020 по март 2022 года мужчина звал к себе в гости детей бывшей сожительницы и другой знакомой, обещая угостить сладким или что-то подарить. Оказавшись в квартире педофила, доверчивые ребята становились объектами домогательств.
В полицию обратилась бабушка одной из потерпевших. Житель Омска не признал свою вину. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 и части 2 статьи 135 УК РФ («Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» и «Развратные действия без применения насилия»). Сейчас извращенец находится в СИЗО.