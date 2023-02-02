Приглашавшего детей «на сладости» омича осудят за совращение шести несовершеннолетних

В полицию обратилась бабушка одной из потерпевших. Житель Омска не признал свою вину. В отношении злоумышленника было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 132 и части 2 статьи 135 УК РФ («Иные действия сексуального характера с использованием беспомощного состояния потерпевшего, не достигшего четырнадцатилетнего возраста» и «Развратные действия без применения насилия»). Сейчас извращенец находится в СИЗО.