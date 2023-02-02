Водители встали в пробке на Кубинской улице в Петербурге из-за лежащих на дороге труб

Серьезная пробка собралась в Московском районе Петербурга 2 февраля из-за грузовика, который уронил металлические трубы прямо на проезжую часть.
Инцидент произошел на перекрестке Кубинской улицы и Ленинского проспекта. Соответствующими фотографиями поделился очевидец в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте».
На кадрах видно, что трубы лежат посреди перекрестка и мешают проезду. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», заторы скопились с обеих сторон.
Причем это уже второй такой случай за последние два дня. Так, накануне трубу уронил грузовик на путепроводе «Нева».
По словам автовладельцев, ситуация на дорогах Северной столицы и без того сложная. Синоптики спрогнозировали снегопады, а это значит, что город вновь встанет в многокилометровых заторах, поскольку снегоуборочной техники катастрофически не хватает. Петербуржцы продолжают жаловаться на некачественную работу коммунальщиков в Смольный, однако губернатор Александр Беглов до сих пор проблему никак не решил.