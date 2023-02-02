Водители встали в пробке на Кубинской улице в Петербурге из-за лежащих на дороге труб

По словам автовладельцев, ситуация на дорогах Северной столицы и без того сложная. Синоптики спрогнозировали снегопады, а это значит, что город вновь встанет в многокилометровых заторах, поскольку снегоуборочной техники катастрофически не хватает. Петербуржцы продолжают жаловаться на некачественную работу коммунальщиков в Смольный, однако губернатор Александр Беглов до сих пор проблему никак не решил.