«Зенит» обратился в CAS из-за дисквалификации игроков за драку в матче со «Спартаком»

Представители петербургского «Зенита» направили в Спортивный арбитражный суд Лозанны (CAS) жалобу на решение Российского футбольного союза (РФС) по итогам кубкового матча против московского «Спартака». Сине-бело-голубые категорически не согласны с наказанием Родригао, Вильмара Барриоса и Малкома.
Контрольно-дисциплинарный комитет (КДК) дисквалифицировал футболистов «Зенита» на шесть матчей. Таким образом, Родригао, Барриос и Малком смогут принять участие только в финале Кубка России. Пресс-служба РФС подтвердила, что «Зенит» решил оспорить решение КДК в CAS, сообщает «Спорт-Экспресс».
Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев объяснил, почему клуб решил не продавать Малкома в «Пари Сен-Жермен». По информации функционера, французы готовы были взять бразильца только в аренду, что не устраивало команду из Санкт-Петербурга.