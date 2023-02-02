«Зенит» обратился в CAS из-за дисквалификации игроков за драку в матче со «Спартаком»

Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев объяснил, почему клуб решил не продавать Малкома в «Пари Сен-Жермен». По информации функционера, французы готовы были взять бразильца только в аренду, что не устраивало команду из Санкт-Петербурга.