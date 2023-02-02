Избивший блогера Леонову рецидивист заявил, что перепутал ее с молодым человеком

Источник утверждает, что мужчина, избивший блогера Анну Леонову в центре Петербурге, перепутал женщину с молодым человеком. Об этом пишет Telegram-канал «78 | НОВОСТИ».
Ранее стражи порядка задержали подозреваемого в избиении блогера на Суворовском проспекте. Им оказался 40-летний ранее судимый уроженец Нижегородской области. Его доставили в полицию для проведения оперативных действий.
Правоохранители установили, что между Леоновой и прохожим возник конфликт из-за того, что последний справил нужду на припаркованные автомобили на Суворовском проспекте. В какой-то момент мужчина набросился на потерпевшую и избил. Он признался, что перепутал женщину с молодым человеком и поздно осознал, что избивает Анну.
Ранее в Ивановской области мужчина избил восьмилетнего сына и заставил копать себе яму, писала газета A42.RU.