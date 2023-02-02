Избивший блогера Леонову рецидивист заявил, что перепутал ее с молодым человеком

Правоохранители установили, что между Леоновой и прохожим возник конфликт из-за того, что последний справил нужду на припаркованные автомобили на Суворовском проспекте. В какой-то момент мужчина набросился на потерпевшую и избил. Он признался, что перепутал женщину с молодым человеком и поздно осознал, что избивает Анну.