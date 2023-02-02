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Избивший блогера Леонову рецидивист заявил, что перепутал ее с молодым человеком

Происшествия
Избивший блогера Леонову рецидивист заявил, что перепутал ее с молодым человеком

Источник утверждает, что мужчина, избивший блогера Анну Леонову в центре Петербурге, перепутал женщину с молодым человеком. Об этом пишет Telegram-канал «78 | НОВОСТИ».

Ранее стражи порядка задержали подозреваемого в избиении блогера на Суворовском проспекте. Им оказался 40-летний ранее судимый уроженец Нижегородской области. Его доставили в полицию для проведения оперативных действий.

Правоохранители установили, что между Леоновой и прохожим возник конфликт из-за того, что последний справил нужду на припаркованные автомобили на Суворовском проспекте. В какой-то момент мужчина набросился на потерпевшую и избил. Он признался, что перепутал женщину с молодым человеком и поздно осознал, что избивает Анну.

Ранее в Ивановской области мужчина избил восьмилетнего сына и заставил копать себе яму, писала газета A42.RU.
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