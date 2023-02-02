Актер Сергей Писаренко мог пропасть с экранов из-за позиции по СВО

Комедийный актер и телеведущий Сергей Писаренко мог лишиться работы на телевидении из-за своей позиции по СВО. К такому мнению пришли некоторые пользователи Сети, обратившие внимание на исчезновение юмориста из шоу «Три аккорда» на Первом канале.
Съемки этого передачи проходили еще в ноябре минувшего года, однако в эфир проект выпустили недавно. Как выяснилось впоследствии, эпизоды с Писаренко в финальную версию шоу не попали, передает Утро.ru.
Ряд пользователей связали это с публикацией юмориста от 24 февраля 2021 года, в которой он резко высказался в адрес России в свете проведения СВО. Однако истинная причина исчезновения Писаренко из «Трех аккордов» остается неизвестной.