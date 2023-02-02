Сурок из Ленинградской области спрогнозировал наступление ранней весны

Традиция прогнозировать погоду весной по поведению сурка возникла в США. Согласно поверью, если сурок не испугается своей тени после выхода из норы, то весна будет ранней. Если же зверек увидит свою тень и убежит в нору, значит зимняя погода сохранится еще на шесть недель. Отмечается, что Филимон спрогнозировал ранее наступление весны, не испугавшись тени.