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Сурок из Ленинградской области спрогнозировал наступление ранней весны

Общество
Сурок из Ленинградской области спрогнозировал наступление ранней весны

Сурок-предсказатель из Ленинградской области по кличке Филимон дал свой прогноз на весну в рамках мероприятия, приуроченного ко Дню сурка. По словам сотрудников местной зоофермы, зверек не испугался собственной тени.

Традиция прогнозировать погоду весной по поведению сурка возникла в США. Согласно поверью, если сурок не испугается своей тени после выхода из норы, то весна будет ранней. Если же зверек увидит свою тень и убежит в нору, значит зимняя погода сохранится еще на шесть недель. Отмечается, что Филимон спрогнозировал ранее наступление весны, не испугавшись тени.

«Он проснулся, бодрый и веселый. Значит, как и он, весна будет бодрая и веселая. Зиму мы сегодня проводили, значит до 15 марта все будет хорошо», — цитирует сотрудников зоофермы издание kp.ru.

Согласно прогнозам синоптиков, погода в феврале останется холодной и снежной. В отдельные дни жителей Санкт-Петербурга ожидает похолодание до −12 градусов, которое вновь сменится оттепелью.
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