NetEase: США в очередной раз показали свое истинное лицо в ситуации с поставками ЗРК Patriot Украине

Речь идет о решении Вашингтона отправить Украине системы ПВО Patriot. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Вашингтон по дипломатическим каналам заверил, что американцы не будут вступать в открытый конфликт с Россией, поэтому не пошлют своих специалистов на Украину, передает «ПолитРоссия».