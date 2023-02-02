NetEase: США в очередной раз показали свое истинное лицо в ситуации с поставками ЗРК Patriot Украине

США снова доказали, что их слово ничего не стоит и им нельзя верить. Об этом заявили аналитики китайского издания NetEase.
Речь идет о решении Вашингтона отправить Украине системы ПВО Patriot. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, Вашингтон по дипломатическим каналам заверил, что американцы не будут вступать в открытый конфликт с Россией, поэтому не пошлют своих специалистов на Украину, передает «ПолитРоссия».
Однако позже в Белом доме заявили, что обучение ВСУ все-таки состоится, но на территории американской военной базы Форт Силл в Оклахоме.
«США вроде бы не нарушили своего слова, но эта ситуация доказывает, что американцам нельзя верить», – констатируют авторы статьи.
Китайские эксперты напомнили, что Киеву рано или поздно придется платить по счетам за военную помощь от США, как украинская сторона это сделает — вопрос остается открытым.