Политолог Мартынов счел «страховкой Байдена» требование к Киеву отчитаться о трате средств

Согласно последним данным, в ближайшее время Вашингтон намерен отправить Украине и Молдавии еще 135 миллионов долларов на восстановление экономики. Многие эксперты в свою очередь неоднократно отмечали, что из-за коррупции немалая часть западной помощи оседает в карманах киевского руководства.