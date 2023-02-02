Политолог Мартынов счел «страховкой Байдена» требование к Киеву отчитаться о трате средств

Администрация американского президента Джо Байдена решила перестраховаться перед выборами главы государства 2024 года, потребовав от киевского режима отчет о расходовании выделенной США финансовой помощи. Своим мнением по этой ситуации поделился политолог, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов.
По словам эксперта, в США постепенно начинают готовиться к запуску предвыборной кампании. При этом очевидно, что республиканцы, занявшие большинство кресел в Палате представителей, намерены использовать кейс помощи Украины против действующего президента.
«Администрация Байдена пытается подстраховаться и вылепить какой-то отчет перед предстоящей ревизией. Не уверен, что у них получится, потому что масштаб разворовывания огромный. Но они вполне могут попытаться нарисовать какие-нибудь чеки», — пояснил Мартынов в разговоре с корреспондентом телеканала «360».
Согласно последним данным, в ближайшее время Вашингтон намерен отправить Украине и Молдавии еще 135 миллионов долларов на восстановление экономики. Многие эксперты в свою очередь неоднократно отмечали, что из-за коррупции немалая часть западной помощи оседает в карманах киевского руководства.