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Эксперты перечислили вещи, которые необходимо обязательно делать раз в год

Общество
Эксперты перечислили вещи, которые необходимо обязательно делать раз в год

Ходить к терапевту на осмотр необходимо не реже, чем раз в год, заявила врач Валерия Румянцева. По ее словам, обследование поможет выявить болезнь на ранней стадии.

При этом к стоматологу, отмечает Румянцева, нужно отправляться каждый полгода, чтобы не допускать проблемы с зубами, пишет издание «Подмосковье сегодня».

Советы для россиян озвучила и кинолог Анна Чернец. Она уточнила, что на обследование необходимо раз в год ходить не только людям, но и их питомцам. Эксперт обратила внимание, что животным, которым больше семи лет, требуются более частые визиты к ветеринару.
Валерия Румянцева Валерия Румянцева терапевт ветеринар
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