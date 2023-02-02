Эксперты перечислили вещи, которые необходимо обязательно делать раз в год

Ходить к терапевту на осмотр необходимо не реже, чем раз в год, заявила врач Валерия Румянцева. По ее словам, обследование поможет выявить болезнь на ранней стадии.
При этом к стоматологу, отмечает Румянцева, нужно отправляться каждый полгода, чтобы не допускать проблемы с зубами, пишет издание «Подмосковье сегодня».
Советы для россиян озвучила и кинолог Анна Чернец. Она уточнила, что на обследование необходимо раз в год ходить не только людям, но и их питомцам. Эксперт обратила внимание, что животным, которым больше семи лет, требуются более частые визиты к ветеринару.