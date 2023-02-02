Эксперты перечислили вещи, которые необходимо обязательно делать раз в год

Советы для россиян озвучила и кинолог Анна Чернец. Она уточнила, что на обследование необходимо раз в год ходить не только людям, но и их питомцам. Эксперт обратила внимание, что животным, которым больше семи лет, требуются более частые визиты к ветеринару.