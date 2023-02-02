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Жители Новосибирска просят вмешаться главу СК России Бастрыкина для сохранения мемориала

Общество

Жители Новосибирска поблагодарили председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина за помощь в восстановлении мемориала воинов 85-й дивизии. Они также выразили опасение, что другие объекты воинской славы не будут сохранены.

Жители Новосибирска просят вмешаться главу СК России Бастрыкина для сохранения мемориала

Ранее после обращения жительницы Новосибирска органы Следственного комитета России приняли меры, которые привели к восстановлению памятника бойцам 85-й мотострелковой Ленинградско-Павловской Краснознаменной дивизии на территории военного городка в Октябрьском районе, сообщает сетевое издание «Сиб.фм».

Глава СК РФ Александр Бастрыкин, учитывая пожелания новосибирцев, поручил подготовить материалы для обращения в Министерство обороны России о возможности создания военно-патриотического парка «Патриот».
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