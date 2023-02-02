Жители Новосибирска просят вмешаться главу СК России Бастрыкина для сохранения мемориала

Жители Новосибирска поблагодарили председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина за помощь в восстановлении мемориала воинов 85-й дивизии. Они также выразили опасение, что другие объекты воинской славы не будут сохранены.
Ранее после обращения жительницы Новосибирска органы Следственного комитета России приняли меры, которые привели к восстановлению памятника бойцам 85-й мотострелковой Ленинградско-Павловской Краснознаменной дивизии на территории военного городка в Октябрьском районе, сообщает сетевое издание «Сиб.фм».
Глава СК РФ Александр Бастрыкин, учитывая пожелания новосибирцев, поручил подготовить материалы для обращения в Министерство обороны России о возможности создания военно-патриотического парка «Патриот».