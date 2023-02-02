Российским бойцам на линии соприкосновения в Донецке доставили теплую пиццу

Теплую пиццу привезли российским бойцам на линию соприкосновения в Донецке. Кадры необычной доставки распространились в Сети.
На ролике видно, что люди в военной форме доставляют на фронт коробки с пиццей. Бойцы рады такому блюду и с удовольствием получают доставку, передает Telegram-канал «RT на русском».
«Пацаны, пиццу заказывали? Доставка. Если холодная, можно не платить», — шутят доставщики.
Военные сообщили, что пицца, которую привезли на линию соприкосновения, оказалась еще теплой. Они отведали угощения и вновь вернулись к боевым задачам.