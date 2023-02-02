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В Минске объявили о завершении летно-тактических учений ВКС РФ и ВВС Белоруссии

Армия
В Минске объявили о завершении летно-тактических учений ВКС РФ и ВВС Белоруссии

Совместные летно-тактические учения ВКС РФ и ВВС Белоруссии завершены, сообщили в пресс-службе минобороны республики.

В отчете ведомства указано, что в рамках тренировочных мероприятий «продемонстрирована высокая слаженность в работе штабов, а также уверенные совместные действия белорусских и российских летчиков».

Кроме того, подчеркивается, что авиация совместной региональной группировки войск выполнила «широкий спектр практических задач», направленных на обеспечение безопасности Союзного государства.
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