В Минске объявили о завершении летно-тактических учений ВКС РФ и ВВС Белоруссии

Совместные летно-тактические учения ВКС РФ и ВВС Белоруссии завершены, сообщили в пресс-службе минобороны республики.
В отчете ведомства указано, что в рамках тренировочных мероприятий «продемонстрирована высокая слаженность в работе штабов, а также уверенные совместные действия белорусских и российских летчиков».
Кроме того, подчеркивается, что авиация совместной региональной группировки войск выполнила «широкий спектр практических задач», направленных на обеспечение безопасности Союзного государства.