В Павловске живодер расчленил домашнего кота и использовал останки в качестве приманки

Тогда мужчина отправился на поиски любимца. Он обнаружил следы крови в районе долины реки Славянки, а спустя несколько дней наткнулся на капкан, в котором лежали расчлененные части кота, они использовались в качестве приманки. Сейчас правоохранители начали проведение проверки.