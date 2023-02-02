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В Павловске живодер расчленил домашнего кота и использовал останки в качестве приманки

Происшествия
В Павловске живодер расчленил домашнего кота и использовал останки в качестве приманки

Живодер расчленил домашнего кота по кличке Мартин в Павловске. Хозяин питомца выпустил его на прогулку 26 января, но тот не вернулся домой.

Тогда мужчина отправился на поиски любимца. Он обнаружил следы крови в районе долины реки Славянки, а спустя несколько дней наткнулся на капкан, в котором лежали расчлененные части кота, они использовались в качестве приманки. Сейчас правоохранители начали проведение проверки.

Ранее в Санкт-Петербурге перед судом предстал местный житель, которого обвинили в убийстве таксы. Оно произошло в сентябре прошлого года в парадной одного из домов на Дунайском проспекте, сообщал телеканал «360».
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