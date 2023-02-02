Мэр Краснодара выступил за отмену концерта Инстасамки

Мэр Краснодара Евгений Наумов выступил за отмену концерта скандальной певицы Инстасамки. Он поручил проверить организацию выступления интернет-звезды.
Наумов отметил, что, кроме брани, распития алкоголя и развращения молодежи, на концертах эпатажной певицы ничего нет. Он обратил внимание, что на выступления Инстасамки ходят несовершеннолетние.
«Если кто-то из организаторов не понимает этого, давайте разговаривать», — озвучил свою позицию Наумов на аппаратном совещании.
По его мнению, необходимо действовать по этому вопросу в единой связке с соседними регионами, которые тоже выступают против концертов Инстасамки, пишет Telegram-канал администрации Краснодара. В частности, власти Пятигорска не поддержали шоу скандальной певицы.