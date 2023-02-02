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Мэр Краснодара выступил за отмену концерта Инстасамки

Общество
Мэр Краснодара выступил за отмену концерта Инстасамки

Мэр Краснодара Евгений Наумов выступил за отмену концерта скандальной певицы Инстасамки. Он поручил проверить организацию выступления интернет-звезды.

Наумов отметил, что, кроме брани, распития алкоголя и развращения молодежи, на концертах эпатажной певицы ничего нет. Он обратил внимание, что на выступления Инстасамки ходят несовершеннолетние.

«Если кто-то из организаторов не понимает этого, давайте разговаривать», — озвучил свою позицию Наумов на аппаратном совещании.

По его мнению, необходимо действовать по этому вопросу в единой связке с соседними регионами, которые тоже выступают против концертов Инстасамки, пишет Telegram-канал администрации Краснодара. В частности, власти Пятигорска не поддержали шоу скандальной певицы.
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