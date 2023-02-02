Баннер в Иркутске с рекламой участка на Байкале за подбитый танк оказался ненастоящим

Баннер с рекламой, в которой предлагался бесплатный участок земли на Байкале за подбитый танк Leopard, оказался фейком.
Фотография билборда из Иркутска «Подбей Leopard — получи участок земли на Байкале» ранее появилась в социальных сетях. Однако рекламная надпись была нанесена на баннер с помощью фотошопа, заявил директор иркутского благотворительного фонда «Звезда» Юрий Кононов.
«Наш баннер, действительно, размещен на этом месте, которое на фотографии. Но там другое содержание – это данные фонда, куда могут обратиться за помощью участники СВО и их близкие», — подчеркнул он в беседе с РИА Новости.
Причем никакой информации про танки на баннере на самом деле нет. Фонд решает исключительно гуманитарные задачи и не обладает ресурсами, которые позволяют раздавать землю за боевые заслуги, резюмировал Кононов.