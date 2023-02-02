Австрийская нефтегазовая компания OMV списала 2,5 млрд евро российских активов в 2022 году

Глава австрийской нефтегазовой компании OMV Альфред Штерн заявил о списании 2,5 млрд евро активов в России в 2022 году. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции.
Причем списание 2 млрд евро объясняется ситуацией на Украине и потерей доходов от проекта «Северный поток — 2». По какой причине было списало еще полмиллиарда евро — не сообщается.
Напомним, OMV не стала инвестировать в Россию после обострения кризиса на Украине. Также в Европе все еще обсуждают дальнейшие действия с замороженными российскими активами. Окончательное решение по этому поводу еще не принято.