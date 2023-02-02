Редкий сибирский осетр подвел пожилую семейную пару из Югры под уголовную статью

Семейной паре югорских пенсионеров грозит тюремное заключение за вылов сибирского осетра, который занесен в Красную книгу Российской Федерации. Об этом рассказали в полиции ХМАО.
Как пишет ИА «Время Пресс», рыбаки из Березовского района Югры, сами не подозревая, выловили на удочку редкую рыбу и большие проблемы. За поимку одного краснокнижного осетра пожилых югорцев могут лишить свободы. На любителей свежей рыбки уже завели уголовное дело по статье 258.1 ч.3 УК РФ. Теперь им грозит от двух до четырех лет тюрьмы.
Супружеская чета, 63-летняя и 55-летний жители деревни Демино неправомерно выловили одну особь «Сибирского осетра». Данный вид находится под защитой Красной книги России. Ущерб, нанесенный водным биологическим ресурсам, составил более 480 тысяч рублей, отметили правоохранители.
Ловля этой рыбы запрещена на всей территории РФ. Популяция отмечена в Красной книге статусом МСОП, что значит вымирающий вид.