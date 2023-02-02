Редкий сибирский осетр подвел пожилую семейную пару из Югры под уголовную статью

Как пишет ИА «Время Пресс», рыбаки из Березовского района Югры, сами не подозревая, выловили на удочку редкую рыбу и большие проблемы. За поимку одного краснокнижного осетра пожилых югорцев могут лишить свободы. На любителей свежей рыбки уже завели уголовное дело по статье 258.1 ч.3 УК РФ. Теперь им грозит от двух до четырех лет тюрьмы.