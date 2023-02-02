NYT: Россия смогла обеспечить себя товарами вопреки торговым санкциям Запада

Российская экономика оказалась в лучшем положении из-за того, что ее союзники обеспечили страну товарами, которых Запад желал ее лишить. Об этом пишет обозреватель New York Times Ана Свенсо.
По ее словам, после резкого обвала поставок различных товаров в РФ прошлой весной торговый оборот к концу 2022 года сумел возвратиться к показателям до начала обострения ситуации вокруг Украины. Все это говорит о том, что страны Запада не смогли нанести ущерб Москве — вопреки стремлениям западных политиков рынок смог найти выход в условиях ограничительных мер.
В материале указано, что даже с выходом зарубежного бизнеса с российского рынка все пошло не так, как того хотели на Западе. То есть лишь 9% компаний из стран ЕС и G7 целиком остановили свою деятельность на территории РФ.