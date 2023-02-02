NYT: Россия смогла обеспечить себя товарами вопреки торговым санкциям Запада

По ее словам, после резкого обвала поставок различных товаров в РФ прошлой весной торговый оборот к концу 2022 года сумел возвратиться к показателям до начала обострения ситуации вокруг Украины. Все это говорит о том, что страны Запада не смогли нанести ущерб Москве — вопреки стремлениям западных политиков рынок смог найти выход в условиях ограничительных мер.