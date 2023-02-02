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Похмелье Ельцина фигурирует в архивных документах американского Госдепа

Политика
Похмелье Ельцина фигурирует в архивных документах американского Госдепа

Бывший глава Белого дома Джордж Буш-старший получал довольно необычные сведения о состоянии здоровья первого президента России Бориса Ельцина. Такая информация обнаружена в архивных файлах.

Как стало известно, в 1992 году российский лидер не стал читать речь в рамках визита главы Госдепа США Джеймса Бейкера в Москву, что стало причиной появления множества слухов. Однако, согласно архивным данным, американское внешнеполитическое ведомство позже узнало, что президент России в этот момент страдал от похмелья, о чем и доложили Бушу-старшему.

Ранее экс-член Совбеза РФ Сергей Филатов рассказал, что Ельцин общался с американским руководством по поводу нежелания Киева возвращать Москве атомную бомбу.
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