Похмелье Ельцина фигурирует в архивных документах американского Госдепа

Бывший глава Белого дома Джордж Буш-старший получал довольно необычные сведения о состоянии здоровья первого президента России Бориса Ельцина. Такая информация обнаружена в архивных файлах.
Как стало известно, в 1992 году российский лидер не стал читать речь в рамках визита главы Госдепа США Джеймса Бейкера в Москву, что стало причиной появления множества слухов. Однако, согласно архивным данным, американское внешнеполитическое ведомство позже узнало, что президент России в этот момент страдал от похмелья, о чем и доложили Бушу-старшему.
Ранее экс-член Совбеза РФ Сергей Филатов рассказал, что Ельцин общался с американским руководством по поводу нежелания Киева возвращать Москве атомную бомбу.