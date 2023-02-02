Похмелье Ельцина фигурирует в архивных документах американского Госдепа

Как стало известно, в 1992 году российский лидер не стал читать речь в рамках визита главы Госдепа США Джеймса Бейкера в Москву, что стало причиной появления множества слухов. Однако, согласно архивным данным, американское внешнеполитическое ведомство позже узнало, что президент России в этот момент страдал от похмелья, о чем и доложили Бушу-старшему.