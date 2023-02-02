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Ведущие австралийского канала Sky News разругались в прямом эфире из-за Украины

Общество
Ведущие австралийского канала Sky News разругались в прямом эфире из-за Украины

Ведущая австралийского телеканала Sky News Лиз Сторер не смогла сдержать эмоций во время обсуждения вопроса о поставках оружия Украине со стороны западных держав. Она устроила скандал в прямом эфире, выразив свое мнение.

Сторер подчеркнула, что США являются главными инициаторами конфликта на Украине. Она также резко высказалась о личности президента Украины Владимира Зеленского. По мнению телеведущей, глава украинского государства является лишь пешкой в игре Запада и предпочитает проводить время в пиар-поездках по США.

«Мы так и будем на другой край земли слать миллиарды? Мы даже не знаем, где оказывается техника, которую мы туда отправляем», — заявила Сторер в прямом эфире телепередачи.

С мнением телеведущий не согласился ее коллега, который выступил в поддержку Украины. Однако Сторер продолжила критиковать киевский режим, парируя аргументы других экспертов.
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