Ведущие австралийского канала Sky News разругались в прямом эфире из-за Украины

Сторер подчеркнула, что США являются главными инициаторами конфликта на Украине. Она также резко высказалась о личности президента Украины Владимира Зеленского. По мнению телеведущей, глава украинского государства является лишь пешкой в игре Запада и предпочитает проводить время в пиар-поездках по США.