Ведущая австралийского телеканала Sky News Лиз Сторер не смогла сдержать эмоций во время обсуждения вопроса о поставках оружия Украине со стороны западных держав. Она устроила скандал в прямом эфире, выразив свое мнение.
Сторер подчеркнула, что США являются главными инициаторами конфликта на Украине. Она также резко высказалась о личности президента Украины Владимира Зеленского. По мнению телеведущей, глава украинского государства является лишь пешкой в игре Запада и предпочитает проводить время в пиар-поездках по США.
«Мы так и будем на другой край земли слать миллиарды? Мы даже не знаем, где оказывается техника, которую мы туда отправляем», — заявила Сторер в прямом эфире телепередачи.
С мнением телеведущий не согласился ее коллега, который выступил в поддержку Украины. Однако Сторер продолжила критиковать киевский режим, парируя аргументы других экспертов.