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Цеков: немцы сделают из ВСУ «танково-пушечное мясо» после обучения навыкам управления Leopard 2

Армия
Цеков: немцы сделают из ВСУ «танково-пушечное мясо» после обучения навыкам управления Leopard 2

Ускоренное обучение навыкам управления танками Leopard 2 военными ВСУ обернется многочисленными жертвами украинских солдат. Об этом NEWS.ru рассказал сенатор от Крыма Сергей Цеков.

По мнению члена Совета Федерации, ФРГ все равно, что станет с Украиной, Цеков подчеркнул, что сокращенные курсы напоминают программу «взлет-посадка» времен Второй мировой войны.

«Обучение на Leopard 2 под началом немецких инструкторов превратит танкистов ВСУ в «пушечное мясо», — констатировал сенатор.

Власти ФРГ осознают, что украинский конфликт становится затяжным, но не могут противостоять давлению со стороны США, программа подготовки была разработана специально, чтобы американцы отстали от немцев, объяснил Цеков.
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