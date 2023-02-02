Ускоренное обучение навыкам управления танками Leopard 2 военными ВСУ обернется многочисленными жертвами украинских солдат. Об этом NEWS.ru рассказал сенатор от Крыма Сергей Цеков.
По мнению члена Совета Федерации, ФРГ все равно, что станет с Украиной, Цеков подчеркнул, что сокращенные курсы напоминают программу «взлет-посадка» времен Второй мировой войны.
«Обучение на Leopard 2 под началом немецких инструкторов превратит танкистов ВСУ в «пушечное мясо», — констатировал сенатор.
Власти ФРГ осознают, что украинский конфликт становится затяжным, но не могут противостоять давлению со стороны США, программа подготовки была разработана специально, чтобы американцы отстали от немцев, объяснил Цеков.