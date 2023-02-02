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Росгвардейцы уничтожили украинские позиции в ЛНР при помощи «кочующего» миномета

Армия
Росгвардейцы уничтожили украинские позиции в ЛНР при помощи «кочующего» миномета

Подразделения Росгвардии активно применяют на линии соприкосновения в ЛНР тактику кочующих минометов, сообщает «Лента.ру», ссылаясь на представителя ведомства.

Собеседник журналистов уточнил, что такой подход в совокупности с работой беспилотников позволяет быстро и эффективно уничтожать засевшего в окопах противника.

«Расчет выгружает миномет из БМП и быстро оборудует позицию — вражеские дроны тоже постоянно находятся в воздухе и счет идет на минуты. Один усадочный, чтобы станина миномета плотнее вошла в грунт, — и десяток мин калибра 120 миллиметров ложатся точно в цель», — рассказали в Росгвардии.

При этом подчеркивается, что росгвардейцы применяют беспилотные летательные аппараты квадрокоптерного и самолетного типа.
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