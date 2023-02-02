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Жена умершего от рака Александра Пономаренко рассказала о последних днях юмориста

Общество
Жена умершего от рака Александра Пономаренко рассказала о последних днях юмориста

Поклонники дуэта «Братья Пономаренко» 24 декабря узнали ужасную новость: от рака в возрасте 55 лет умер один из близнецов Александр. Жена юмориста Анна рассказала о последних днях его жизни.

Пономаренко скончался после длительной борьбы с онкологическим заболеванием. Узнав о его страшном диагнозе, родные юмориста пришли в настоящий ужас. Как призналась жена Пономаренко, она целовала его руки даже после того, как ее муж умер.

«Я слышала его последний вздох», — рассказала она в эфире передачи «МАЛАХОВ» на «России-1»

До этого супруги выставили на продажу все свое имущество, а также взяли большие кредиты. Как призналась жена юмориста, они до последнего продолжали бороться с недугом.
пономаренко жена юморист
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