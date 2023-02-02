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Вучич исключил вступление Сербии в НАТО

Армия
Вучич исключил вступление Сербии в НАТО

Сербия не намерена вступать в Североатлантический альянс, сообщил президент балканской страны Александр Вучич.

По его словам, для Белграда важнее сохранить военный нейтралитет. Именно поэтому сербские власти отказались вводить санкции против РФ, хотя такой подход оставил страну без союзников на Западе.

Ранее глава государства также заявлял, что позиция Сербии имеет логичные причины. В связи с этим он напомнил о бомбардировках Югославии в рамках военной операции НАТО, что привело к гибели порядка 2,5 тысячи человек.
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