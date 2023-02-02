Воронежские хирурги удалили у девушки трехлитровую кисту

В ходе операции специалисты полностью удалили кисту, не нарушив при этом детородную функцию организма. После они наложили аккуратный косметический внутрикожный шов. Сейчас юная пациентка чувствует себя хорошо и уже выписалась из стационара под наблюдение врача в участковой поликлинике.