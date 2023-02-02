Воронежские хирурги удалили у девушки трехлитровую кисту

Врачи Воронежской областной детской клинической больницы №2 (ОДКБ №2) провели уникальную операцию по удалению из брюшной полости 15-летней пациентки трехлитровой кисты.
Девушка обратилась в консультационно-диагностическое отделение больницы. При осмотре хирург обнаружил у нее объемное образование в брюшной полости и настоял на срочной госпитализации, сообщает сетевое издание «Обозреватель.врн».
В стационаре ей сделали МРТ с контрастным усилением, которое показало кистозное новообразование правых придатков матки объемом около трех литров. Оно занимало большинство пространства брюшной полости, сдавливало внутренние органы. Было принято решение о срочном хирургическом вмешательстве.
В ходе операции специалисты полностью удалили кисту, не нарушив при этом детородную функцию организма. После они наложили аккуратный косметический внутрикожный шов. Сейчас юная пациентка чувствует себя хорошо и уже выписалась из стационара под наблюдение врача в участковой поликлинике.