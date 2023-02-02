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Под Воронежем пенсионер нашел мертвой 15-летнюю внучку

Происшествия
Под Воронежем пенсионер нашел мертвой 15-летнюю внучку

Стражи порядка в Воронежской области приступили к выяснению обстоятельства смерти несовершеннолетней девушки, тело которой обнаружил ее пожилой дедушка.

По данным СК России, все произошло 1 февраля в селе Новогремяченское Хохольского района. Пенсионер пришел домой и наткнулся на 15-летнюю внучку, которая лежала без признаков жизни.

Известно, что девочка воспитывалась в благополучной семье и хорошо училась в школе. Причины смерти ребенка будет установлена в ходе экспертизы.

Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту аварии с участием пассажирского автобуса в Уссурийске, писало Deita.ru.
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