Под Воронежем пенсионер нашел мертвой 15-летнюю внучку

Стражи порядка в Воронежской области приступили к выяснению обстоятельства смерти несовершеннолетней девушки, тело которой обнаружил ее пожилой дедушка.
По данным СК России, все произошло 1 февраля в селе Новогремяченское Хохольского района. Пенсионер пришел домой и наткнулся на 15-летнюю внучку, которая лежала без признаков жизни.
Известно, что девочка воспитывалась в благополучной семье и хорошо училась в школе. Причины смерти ребенка будет установлена в ходе экспертизы.
Ранее следователи возбудили уголовное дело по факту аварии с участием пассажирского автобуса в Уссурийске, писало Deita.ru.