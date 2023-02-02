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Потерявшаяся в Новосибирске собака катается на трамваях в поисках хозяина

Общество
Потерявшаяся в Новосибирске собака катается на трамваях в поисках хозяина

Жители Новосибирска рассказали о собаке, которая катается на трамваях. Животное занимает место у окна в надежде найти своего хозяина.

Пса часто встречают в трамваях, которые курсируют по маршрутам №11, 13 и 14. Он с тоской смотрит в окно в надежде разглядеть своего хозяина среди прохожих.

Неравнодушные горожане решили разыскать людей, которым когда-то принадлежал пес. Поиски увенчались успехом, передает Telegram-канал kp.ru.

Выяснилось, что собака ранее жила на территории частного сектора еще. Однако год назад она убежала и потерялась. Сейчас активисты ищут пса, чтобы вернуть его хозяевам.
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