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«Бешикташ» опроверг возобновление переговоров с «Локомотивом» по Баринову

Спорт
«Бешикташ» опроверг возобновление переговоров с «Локомотивом» по Баринову

Стамбульский «Бешикташ» вышел из переговоров по возможному трансферу полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Баринова. Эту информацию подтвердил генеральный менеджер «орлов» Сейчун Казанчи.

Напомним, «Бешикташ» хотел приобрести Баринова в начале зимнего трансферного окна, однако не договорился с «Локомотивом» по сумме компенсации. Больше к теме возможного приобретения стамбульцы не возвращались.

«Нет, мы не возобновляли переговоры по переходу Баринова. Этот вопрос закрыт», — цитирует Казанчи издание «Спорт-Экспресс».

Напомним, Бариновым летом прошлого года активно интересовался один из клубов испанской Ла Лиги. По информации СМИ, 26-летний полузащитник мог продолжить карьеру в «Валенсии».
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