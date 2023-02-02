«Бешикташ» опроверг возобновление переговоров с «Локомотивом» по Баринову

Стамбульский «Бешикташ» вышел из переговоров по возможному трансферу полузащитника московского «Локомотива» Дмитрия Баринова. Эту информацию подтвердил генеральный менеджер «орлов» Сейчун Казанчи.
Напомним, «Бешикташ» хотел приобрести Баринова в начале зимнего трансферного окна, однако не договорился с «Локомотивом» по сумме компенсации. Больше к теме возможного приобретения стамбульцы не возвращались.
«Нет, мы не возобновляли переговоры по переходу Баринова. Этот вопрос закрыт», — цитирует Казанчи издание «Спорт-Экспресс».
Напомним, Бариновым летом прошлого года активно интересовался один из клубов испанской Ла Лиги. По информации СМИ, 26-летний полузащитник мог продолжить карьеру в «Валенсии».