Жена Игоря Николаева высказалась о состоянии артиста после новости о его госпитализации

Народный артист России, 63-летний музыкант, композитор, поэт и автор песен Игорь Николаев попал в больницу. На слухи о его тяжелом состоянии отреагировала супруга певца Юлия Проскурякова.
Комментируя появившуюся в СМИ информацию об операции на сердце Николаева Проскурякова заявила, что журналисты муссируют информацию о здоровье композитора.
«У него все нормально, он в ближайшие дни будет дома. Неужели человеку, пусть даже популярному, нельзя просто почувствовав недомогание обратиться за помощью и провести обследование с назначением лечения, полежав в больнице?» — возмутилась она в комментарии Teleprogramma.pro.
Супруга композитора добавила, что родные испугались за него и вызвали скорую помощь. И в этом, по ее словам, нет ничего сверхъестественного.